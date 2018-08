Autopsia revela causas de la muerte de Mollie Tibbetts  

Esta semana, los investigadores dijeron que no estaban seguros de cómo había muerto y no mencionaron haber recuperado el arma homicida.

BROOKLYN, ESTADOS UNIDOS. -La estudiante universitaria que presuntamente fue secuestrada cuando trotaba el mes pasado fue asesinada por “numerosas heridas punzantes”, dijeron los investigadores el jueves.



Resultados preliminares de la autopsia dados a conocer por el médico forense del estado indican que Mollie Tibbetts, de 20 años, fue víctima de homicidio, dijo la División de Investigación Criminal en un comunicado de prensa.



La agencia no dio a conocer más detalles sobre las heridas que sufrió la joven, ni qué las causó, pero dijo que mayores análisis del cuerpo podrían arrojar nuevas conclusiones. Los reportes de autopsia son confidenciales de acuerdo con las leyes de Iowa, a excepción de la causa y manera de muerte.



El hombre acusado de asesinato por la muerte de Tibbetts, Cristhian Bahena Rivera, presuntamente llevó a los investigadores el martes al sitio donde estaba el cadáver, en un campo de maíz en las afueras de Brooklyn, Iowa, el pueblo donde se vio a la joven por última vez en julio. Aunque los investigadores estaban casi seguros de que se trataba del cadáver de Tibbetts, la autopsia confirmó las sospechas



Los investigadores dijeron que Bahena Rivera secuestró a Tibbetts cuando esta trotaba al anochecer en Brooklyn el 18 de julio. Dijeron que la mató y dejo el cuerpo en una localidad apartada.



Esta semana, los investigadores dijeron que no estaban seguros de cómo había muerto y no mencionaron haber recuperado el arma homicida.



Bahena Rivera, un ciudadano mexicano que, de acuerdo a las autoridades, está ilegalmente en Estados Unidos, hizo su primera comparecencia en la corte el miércoles y está encarcelado con una fianza de cinco millones de dólares, en efectivo. De ser condenado, podría ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad adelantada. Una audiencia preliminar se programó para la semana próxima.



Su abogado, Allan Richards, dijo que el público no debe prejuzgar el caso y permitir que avance el proceso legal.

