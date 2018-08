El asesinato de Mollie Tibbetts: los detalles detrás del crimen que conmociona a Estados Unidos

BROOKLYN, ESTADOS UNIDOS.- El asesinato de Mollie Tibbetts, la estudiante de Psicología de la Universidad de Iowa que salió a correr el 18 de julio y apareció muerta el 21 de agosto, conmociona a Estados Unidos.

La joven fue reportada como desaparecida cuando dejó de responder los mensajes de texto de su novio, Dalton Jack.

Los investigadores concentraron su búsqueda en cinco puntos del área de Brooklyn y sus inmediaciones, pero durante muchos días no hallaron nada. El triste final se confirmó el 21 de agosto cuando encontraron su cuerpo sin vida en un campo de maiz.

La cronología de los hechos revela que Mollie se separó de su novio Jack el 17 de julio, porque él tuvo que ir a trabajar a Dubuque, Iowa.

Un día después ella estuvo chateando con su pareja, pero repentinamente dejó de responder sus mensajes.

Su familia también reportó que la joven no acudió al trabajo. "Esto no es habitual en Mollie. Primero, que no vaya a trabajar, que no avise a su novio, ni a su hermano, ni a mí", dijo su mamá, Laura Calderwood, durante una entrevista a ABC News.

A su búsqueda se unieron cientos de voluntarios que recorrieron los alrededores del pueblo tratando de localizarla.

Vea: Así era Mollie Tibbetts, la estudiante de Iowa que fue asesinada tras desaparecer el 18 de julio

Christian Bahena Rivera, el asesino confeso de Mollie Tibbetts. Foto Poweshiek County

Asesino confeso

El principal sospechoso del asesinato se llama Christian Bahena Rivera, quien está bajo custodia.

Rivera cayó en la mira de los investigadores después de que las cámaras de seguridad mostraron que su vehículo iba y venía por las calles de Brooklyn. Los movimientos que realizó precisamente el 18 de julio llamaron la atención de los detectives.

Al confesar y declarar bajo juramento, Rivera admitió que había visto correr a Mollie en la carretera y que decidió seguirla. Lo hizo desde atrás y en un momento a su par en la ruta.

El hombre dijo que Mollie se sintió acosada y que muy nerviosa le advirtió que llamaría a la Policía sino revertía su conducta.

En ese instante, Rivera enfureció y se encegueció de tal modo que olvidó qué fue lo que siguió. Estaba "bloqueado", de acuerdo a la declaración jurada difundida en parte por el diario Des Moines Register.

Rivera también contó que cuando volvió en sí tenía una pieza del auricular de la joven. Fue allí que se dio cuenta que Mollie estaba en el baúl de su vehículo.

En la declaración también dice que escondió el cuerpo en el centro de un campo y lo cubrió con varias matas de maíz.

Aún hay muchas preguntas en torno al crimen. ¿Por qué la mató? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no recuerda nada?