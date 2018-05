Refuerzan seguridad de expresidente colombiano Uribe ante posible atentado  

Bogotá, Colombia

La seguridad del expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe fue reforzada ante la existencia de un presunto plan para atentar en su contra, informó este lunes el ministro del Interior.



"El 26 de abril, el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, tuvo conocimiento de una información de un presunto atentado contra el expresidente Álvaro Uribe que se estaría planeando", dijo a periodistas el ministro Guillermo Rivera.



"De manera inmediata, tanto la Unidad Nacional de Protección como la policía nacional tomaron medidas para reforzar el esquema de protección del expresidente", agregó.



Rivera no precisó quién estaría detrás del atentado en contra de Uribe (2002-10), líder del derechista Centro Democrático y feroz opositor del gobierno de Juan Manuel Santos.



"Es importante no revelar la información para proteger el curso de la investigación que ya se adelanta", explicó el funcionario.



Uribe, duro contradictor del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la exguerrilla comunista FARC, reveló más temprano la existencia del supuesto atentado en su contra y agradeció la protección del gobierno.



En un mensaje publicado en la web de su partido, el exmandatario aseguró que en el plan "estarían involucrados criminales locales y extranjeros", aunque no ahondó en las nacionalidades.



"Dejémoslo ahí, es un tema de inteligencia", dijo más tarde Uribe a periodistas respecto a la nacionalidad de sus supuestos agresores.



El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), ahora aliado político de Uribe, aseguró previamente en Blu Radio que diversas fuentes le informaron que se trataría de ciudadanos venezolanos y cubanos.



Uribe, una de las personas más custodiadas del país, es muy popular en Colombia por la política de mano dura que aplicó contra los grupos rebeldes durante sus dos mandatos.



El ahora senador consiguió la mayor votación en las legislativas de marzo, con un discurso de oposición al acuerdo de paz que firmó el gobierno con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a un levantamiento armado de más de medio siglo.



Además, es una de las cabezas más visibles de la oposición a los gobiernos de Venezuela y Cuba, a los que califica de "dictaduras".

