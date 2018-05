Fiscalía peruana incauta cinco inmuebles a expresidente Humala

Lima, Perú

La fiscalía peruana incautó este lunes cinco inmuebles y cuentas bancarias del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, investigados por supuestos aportes de campaña de la brasileña Odebrecht, una semana después de que salieran de prisión.



"El fiscal Germán Juárez de fiscalía de Lavado de Activos dirige diligencia de incautación luego de obtener la autorización judicial de cinco inmuebles del expresidente Ollanta Humala" (2011-2016), dijo la fiscalía en su cuenta de Twitter.



La fiscalía explicó que los inmuebles, todos situados en Lima, serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados, "debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito".



"La autorización judicial también ordena la incautación de sus cuentas bancarias. Esta diligencia no implica la búsqueda de pruebas", anotó la fiscalía.



La casa donde vive el expresidente con su familia, situada en el distrito limeño de Surco, fue rodeada por policías mientras la fiscalía notificaba su incautación este lunes.



La defensa de Humala denunció un "acto inconstitucional".



Los Humala, que tienen tres hijos menores de edad, deben abandonar la vivienda este mismo lunes antes de las 22H00 locales (03H00 GMT del martes), explicó su abogado, César Nakazaki.



"Hay una orden de incautación para que se quite la casa de Ollanta y Nadine, lo cual es un acto inconstitucional", dijo Nakazaki a la prensa.



Los otros inmuebles incautados son una casa en el distrito acomodado de La Molina, un apartamento en la zona central de Lima, otra casa en Surco (donde vive la suegra del exmandatario) y un predio rural en Lurín, al sur de la capital.



Algunos de ellos están registrados a nombres de otras personas, según medios locales.



La fiscalía incautó los bienes una semana después de que Humala y su esposa Nadine Heredia salieran de prisión por un fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó que enfrenten en libertad las investigaciones y eventual juicio por las supuestas dádivas de la constructora Odebrecht.



Humala, de 55 años, y su esposa, de 41, estuvieron nueve meses presos acusados de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña que lo llevó al poder en 2011. Enfrentan cargos de lavado de activos.



"Nosotros hemos señalado que no hemos recibido esos supuestos aportes de campaña, sin embargo la fiscalía nos abre investigación por lo que dicen los exdirectivos de la empresa, quienes no han presentado una sola prueba", dijo Humala el domingo en la noche, en una entrevista en el programa Cuarto Poder de América Televisión.



"El aporte a las campañas no es delito, lo que quieren hacer es criminalizar los aportes de campaña", indicó.



Teniente coronel retirado, Humala es uno de los cuatro expresidentes investigados por las dádivas de Odebrecht en Perú, pero era el único que estaba preso.



Los otros investigados por la fiscalía son Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006), quien enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos.



También está bajo investigación la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y artífice del intento de destituir a Kuczynski por sus asesorías a Odebrecht mientras era ministro, lo que condujo a su renuncia hace seis semanas.



A Toledo también la fiscalía le incautó dos casas, una en Lima y otra en la ciudad norteña de Tumbes, en 2016 y 2017.

