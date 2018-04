La defensa de Lula da Silva pide una medida cautelar contra la orden de prisión

Río de Janeiro, Brasil

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva pidió este viernes al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que el expresidente brasileño no sea encarcelado mientras un tribunal de apelación no se pronuncie sobre los últimos recursos presentados contra su condena a más de doce años de cárcel.



El pedido busca bloquear la orden de arresto emitida la víspera por el juez Sergio Moro, que emplazó a Lula a presentarse este viernes ante la Policía Federal de Curitiba (sur) para empezar a purgar su condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.



El bufete de abogados Teixeira Martins alega que el tribunal de apelación de Porto Alegre (sur) indicó a Moro que emitiera la orden de prisión sin haber analizado las objeciones presentadas contra el rechazo de los recursos.



Según los abogados, "no hubo agotamiento de la jurisdicción", por lo cual no podía decretarse la orden de prisión.



En su orden de prisión, Moro desconsideró esos recursos, definiéndolos como "patologías" del sistema judicial que solo buscan aplazar los tiempos y "no alteran juicios" ya emitidos.

