Las películas que retrataron la vida de Stephen Hawking; una lo hizo llorar

Stephen Hawking marcó un antes y un después con sus ideas sobre la tecnología, el espacio, la vida, la creación y los extraterrestres.

Fue tanta su influencia en el mundo, que grandes cineastas retrataron la vida del reconocido científico británico en películas que hoy recordamos.

The Theory of Everything

La película protagonizada por Eddie Redmayne retrata a Stephen Hawking más allá de su labor científica. Fue producida por Anthony McCarten y refleja su relación amorosa con Jane Beryl Wilde, su primera esposa.

Un dato curioso sobre este film es que el astrofísico se mostró encantado con la interpretación de Redmayne.

"Vi a Eddie Redmayne interpretarme muy bien. En algunos momentos, pensaba que era yo", fueron las palabras que el científico dijo al guionista.

"Que la enfermera de Stephen le limpiara una lágrima de su mejilla cuando se encendieron las luces tras el pase es difícil de superar", relató McCarten.

A Brief History of Time

Este documental está basada en el libro "A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes" (Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros -título en español-).

El material explica la cosmología, el Big Bang, los agujeros negros, los conos de luz y la teoría de supercuerdas . También se incluye el crecimiento intelectual y entorno familiar del astrofísico Hawking.

Desde los 21 años, la enfermedad condicionó la vida de Hawking. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) destruyó poco a poco su cuerpo, su capacidad motora y sus músculos. ¡Hasta siempre Hawking!