La teoría del todo, la película sobre la vida de Stephen Hawking

Tegucigalpa, Honduras

La teoría del todo es una historia tan extraordinaria como inspiradora en torno a una de las mentes contemporáneas más brillantes, el famoso astrofísico Stephen Hawking, y a dos personas capaces de superar las peores adversidades gracias al amor que sentían el uno por el otro.

La teoría del todo fue nominada a cinco premios Oscar, ganando en la categoría de mejor actor (Eddie Redmayne como Stephen Hawking).

Hawking disfrutaba de un estatus de estrella del rock tras su película "The Theory of Everything".



Nacido en la ciudad universitaria de Oxford, cerca de Londres, el 8 de enero de 1942, en el tricentenario de Galileo, Stephen William Hawking siempre creyó que la ciencia era su sino.



Pero el destino fue cruel. A los 21 años le diagnosticaron una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios.



Contra todo pronóstico, Hawking superó las predicciones que le daban entre dos y tres años de vida, aunque sufrió los devastadores efectos que progresivamente le dejaron paralizado y le permitieron comunicarse sólo a través de un ordenador que interpreta sus gestos faciales.

Productora: Working Title Films



Director: James Marsh



Reparto: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, David Thewlis, Charlie Cox, Simon McBurney, Maxine Peake, Harry Lloyd, Adam Godley, Charlotte Hope, Anastasia Harrold, Tom Prior, Enzo Cilenti, Brian Woodward, Joelle Koissi



Clasificación: Todo público



Duración: 123 minutos



Género: Drama