Comisión del Congreso no halla "evidencia" de colusión rusa en campaña de Trump

Washington, Estados Unidos

Un comisión de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, dominada por republicanos, anunció este lunes que su investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 no encontró "evidencia de colusión" entre Moscú y la campaña de Donald Trump.



"No encontramos evidencia de colusión, coordinación o conspiración entre la campaña de Trump y los rusos", dice el informe preliminar emitido por la mayoría republicana del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que aún debe ser contestado por los miembros demócratas de la comisión.



El panel aseguró también que aceptaba la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que los rusos habían intentado interferir en las elecciones, pero rechazó la idea de que Moscú hubiera intentado específicamente impulsar la carrera de Trump hacia la Casa Blanca.



El informe ya se había presentado a los demócratas que integran el comité, los cuales probablemente rechacen el resultado con la intención de que el tema de la supuesta colusión no caiga en el olvido.



El texto no hace mención al supuesto robo y filtración por parte de los rusos de documentos y comunicaciones embarazosas de la campaña de la rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, que altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos había dado como un hecho.



"Después de más de un año, el comité no ha terminado la investigación de Rusia y trabajamos actualmente en completar nuestro informe", aseguró el presidente de la comisión, Devin Nunes.



"Esperamos que nuestros hallazgos y recomendaciones sean útiles para mejorar la seguridad y la integridad de las elecciones (legislativas) de 2018".

