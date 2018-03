National Geographic reconoce haber hecho coberturas racistas durante años

Washington, Estados Unidos

National Geographic admitió el lunes que cubrió el mundo con una lente racista durante generaciones, por ejemplo, cuando su revista presentó a mujeres con pechos desnudos y a miembros ingenuos de tribus de piel oscura como personas salvajes, toscas y poco inteligentes.



“Teníamos que reconocer nuestra historia para superarla”, declaró la directora editorial Susan Goldberg a The Associated Press en una entrevista sobre la edición de abril de la revista, la cual está dedicada a la cuestión racial.



National Geographic publicó su revista por primera vez en 1888. Una investigación que el historiador de fotografía de la Universidad de Virginia, John Edwin Mason, efectúo el otoño pasado mostró que hasta la década de 1970, la publicación ignoró prácticamente a las personas de color en Estados Unidos que no eran empleados domésticos ni jornaleros, y reforzó repetidamente la idea de que la gente de color de otras latitudes eran gente “exótica, que andaba regularmente desnuda, cazadores felices, salvajes nobles: todo tipo de clichés”.



Por ejemplo, en un artículo de 1916 sobre Australia, el pie de una fotografía de dos personas autóctonas decía: “Aborígenes del sur australiano: Estos salvajes son los menos inteligentes de todos los seres humanos”.



Además, National Geographic perpetuó el cliché de personas autóctonas fascinadas con la tecnología y publicaba en exceso en sus revistas imágenes de mujeres bellas de las islas del Pacífico.



“Me parece que National Geographic fue un producto de su tiempo”, afirmó Goldberg. “Surgió cuando el colonialismo estaba en su cúspide y esa es la lente a través de la cual cubrió el mundo”.



La autoevaluación de National Geographic tiene lugar en momentos en que otras organizaciones de medios también efectúan reflexiones críticas sobre su pasado. The New York Times reconoció en fecha reciente que la mayoría de sus obituarios eran crónicas sobre las vidas de hombres blancos, y comenzó a publicar los de mujeres famosas.