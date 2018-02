Nicolás Maduro proclamado candidato a la reelección en Venezuela, pese a la crisis

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado candidato del chavismo para buscar la reelección, pese a su baja popularidad, en los comicios presidenciales adelantados por el oficialismo para antes del 30 de abril.



Vestido con camisa roja, Maduro asumió este viernes la candidatura, aprobada por aclamación por los más de 500 delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reunidos en un congreso extraordinario.



"Vamos a una gran victoria. Acepto la candidatura (...) para llevar a Venezuela a lo grande, a la recuperación total", expresó ante la plenaria, en un acto transmitido por la televisión oficial y al que acudió con su esposa Cilia Flores.



Su proclamación, que tiene lugar cuando se cumplen 19 años de la investidura del fallecido líder Hugo Chávez (1999-2013), fue propuesta por el poderoso vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: "Es usted oficialmente el candidato (...) Era total y absolutamente lógico", le dijo entre aplausos.



Exconductor de autobús de 55 años, Maduro enfrenta una impopularidad del 70%, según la encuestadora Delphos, pues muchos venezolanos lo culpan de la hiperinflación -proyectada en 13.000% por el FMI para 2018- y la grave escasez de alimentos y medicinas que agobia al país petrolero.



Pero el gobernante, cuyo período de seis años vence en enero de 2019, goza de un sólido control institucional -con excepción del parlamento, de mayoría opositora-, incluida la Fuerza Armada, que este viernes le ratificó su lealtad.



Apoyado por Rusia y China, que le han dado respiro en una economía declarada en default, Maduro encara el aislamiento internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que lo acusan de una deriva autocrática.



Maduro prometió garantizar "la paz" y la "prosperidad". "El tema económico es el más complejo, vital y más difícil de los años futuros en Venezuela", aseguró.

"Amenaza estiercolera"

En su discurso, Maduro aseguró que la elección es "el arma contra el imperialismo" y fustigó declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien abogó por un "cambio pacífico" y "elecciones libres" en Venezuela.



El jueves, al ser interrogado sobre soluciones a la crisis venezolana, Tillerson, quien inició este viernes una gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, evocó la participación de militares para sustituir gobiernos en América Latina.



"Todos debemos tener un plan de defensa. Ahí está la amenaza estiercolera que ha lanzado Rex Tillerson (...) el imperialismo es malvado, perverso y diabólico", dijo Maduro al anunciar una estrategia cívico-militar "contra cualquier intento golpista", del cual encargó a Cabello.

Un adversario frágil

La oficialista Asamblea Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, decidió el pasado 23 de enero adelantar los comicios -tradicionalmente en diciembre- al primer cuatrimestre del año, aunque aún sin fecha exacta.



El adelanto descolocó a una oposición dividida y frágil. Dos días después del anuncio, el poder judicial -acusado de oficialista- excluyó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de los comicios, señalándole tener doble militancia.



"El chavismo tiene oportunidades de ganar esta elección (...) Si la oposición no da los pasos correctos, milimetrados, las posibilidades de que Maduro gane, incluso sin trampa, existen", aseguró a AFP Félix Seijas, director de Delphos.



La oposición aún no decide si irá a primarias o elegirá a un candidato de consenso que sea postulado por alguno de los partidos de la MUD, ante su exclusión como alianza.



Pero no hay candidato fuerte. Los principales líderes de la MUD, Henrique Capriles -quien en 2013 perdió ante Maduro por estrecho margen- y Leopoldo López -en arresto domiciliario-, están inhabilitados políticamente.

"Con o sin ustedes"

Contrario a la desorientación de su adversario, Maduro está en plena campaña: propaganda en televisión, mitines y actos en los que baila salsa y reguetón, y una cascada de subsidios para embarazadas, pensionados y hasta para el disfrute del carnaval.



La fecha de los comicios y las condiciones electorales han centrado las negociaciones iniciadas por el gobierno y la MUD hace dos meses en República Dominicana, y que este fin de semana continúan en Caracas.



"Ya basta de manguareo (perder tiempo), ya todo lo que se iba a hablar, se habló. O firmamos o firmamos y nosotros vamos a ir a las elecciones con ustedes o sin ustedes", advirtió Maduro este viernes.



Según Seijas, la abstención es el gran enemigo de la oposición, en crisis de credibilidad tras intentar en 2016 sacar a Maduro del poder con un referendo revocatorio -que no prosperó- y masivas protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017.