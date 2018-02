CIDH urge a Venezuela a proteger a su población del hambre

Caracas, Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el jueves al Estado venezolano "a respetar y garantizar" los derechos de la población a alimentación y salud y rechazó la represión violenta de las protestas que surgen.



"El Estado Venezolano debe redoblar esfuerzos para garantizar niveles esenciales para proteger a su población del hambre" y el acceso a la atención sanitaria, dijo en un comunicado.



También expresó su inquietud por reportes públicos de "la negativa (de las autoridades) a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa" el país.



La CIDH destacó el "modo alarmante" en que se estaría incrementado el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos en Venezuela.



Además, señaló "con suma preocupación" denuncias sobre la distribución desigual de comida por parte del gobierno, que favorecen a los seguidores del presidente Nicolás Maduro y discriminan a los opositores.

También lamentó las tres muertes reportadas entre el 31 de diciembre y el 9 de enero pasado "debido al enfrentamiento y la violencia entre personas tratando de conseguir alimentos y personal de seguridad".



La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) "expresan su rechazo a todo tipo de violencia o abuso de la fuerza en el marco de manifestaciones fruto de ese contexto", dijo el texto.



El presidente de la CIDH y Relator de País para Venezuela, Francisco Eguiguren, advirtió por su parte que los aumentos de precios de los alimentos y medicamentos sumado a los altos índices de inflación "repercuten directamente en la seguridad alimentaria y en la salud de la población", afectando en particular a los pobres.



"Durante 2017 habrían fallecido entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación, y al menos 33% de la población infantil presentaría indicadores de retardo en su crecimiento", señaló la CIDH.



"Asimismo, un promedio de 4,5 millones de personas solo estaría alimentándose una vez al día, y en ocasiones cada dos días, resultando que el 11,4% de la población infantil ya se encontraría en situación de desnutrición", añadió.



La CIDH también reportó "un aumento preocupante" de casos de malaria, zika y difteria y "un serio deterioro" de los bancos de sangre y detalló la carencia de medicamentos.



"Al finalizar 2017, el desabastecimiento de medicinas básicas para enfermedades relacionadas con diabetes, diarrea, hipertensión e infecciones respiratorias agudas se encontraría sobrepasando el 80%", dijo.



Además, "el 85% de las farmacias de la capital venezolana se habrían quedado sin medicación para infecciones oportunistas que atacan a personas viviendo con VIH o sida; y que entre un 95 y un 100% de los hospitales no tendrían antirretrovirales a su disposición".



Por las fallas de atención médica que se generaron por este tema, unas cinco personas fallecieron, apuntó.