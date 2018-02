Putin "ofendido" por no aparecer en lista de rusos sancionables por Estados Unidos

Vladimir Putin, presidente de Rusia, no quiere complicar las relaciones entre su nación y Estados Unidos. Foto: Agencia AFP

Moscú, Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró en broma este martes que se sentía "ofendido" por no figurar en la lista de rusos sancionables publicada por Washington, que por otra parte calificó de "acto inamistoso".

"Es, por supuesto, un acto inamistoso. Complica (...) las relaciones ruso-estadounidenses y perjudica al conjunto de las relaciones internacionales", lanzó Putin durante una rueda de prensa con dirigentes de su mando de campaña para las elecciones presidenciales de marzo.

El presidente ruso afirmó que no quiere "agravar la situación" con una réplica y consideró que sería "estúpido reducir nuestras relaciones a la nada", agregó.

"Esperábamos esta lista", sostuvo Putin. "Estábamos listos para tomar medidas de represalia, bastante serias, que hubiesen reducido nuestras relaciones a cero. Sin embargo por ahora nos vamos abstener de tomar estas medidas", afirmó.

Lea también: ONU cuestiona fin de la ayuda de Estados Unidos a Palestina

El departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este martes una lista de funcionarios y empresarios rusos considerados cercanos al presidente Vladimir Putin y susceptibles de ser sancionados por supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses.

Desde el punto de vista del presidente ruso, "quienes hacen eso, lo hacen en el marco de su política interior, atacan al presidente electo", Donald Trump, acusado por sus opositores de haber contado con el apoyo de Moscú para su elección en 2016.

El presidente ruso también cuestionó la voluntad real de Washington de cooperar con Rusia en la lucha contra el terrorismo: "¿Vamos a trabajar juntos o no? ¿Ustedes quieren o no? Nosotros no tenemos la necesidad", aclaró.

La lista de 210 nombres, de los cuales 114 funcionarios y 96 empresarios, incluye al primer ministro Dimitri Medvedev y al titular de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov.

Vea aquí el listado de los rusos sancionables por Estados Unidos