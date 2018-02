Venezolanos protestan contra Maduro ante embajada de su país en Lima

'No más muertes, Maduro asesino', coreaban los venezolanos frente a grupo de policías que resguardaba la embajada. Foto: AFP

Lima, Perú

Decenas de venezolanos residentes en Perú se reunieron frente a la embajada de su país en Lima, para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y la "violación de derechos humanos" en Venezuela.



"Nos hemos reunido para protestar por la masacre del Junquito donde siete venezolanos fueron ajusticiados extrajudicialmente por querer una Venezuela libre", dijo a la AFP la representante en Perú de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, Paulina Facchin.



"Buscamos decirle al mundo lo que sucede en Venezuela. Consideramos que se violan los derechos humanos todos los días", expresó la activista venezolana que vestía una camiseta blanca con la frase "No más dictadura".



En la manifestación pacifica los venezolanos llevaron fotografías de las siete víctimas, entre ellas, el expolicía y piloto Óscar Pérez que se levantó contra Maduro.



"No más muertes, Maduro asesino", coreaban los venezolanos frente a grupo de policías que resguardaba la embajada.



En la concentración participó, el dirigente opositor Antonio Ledezma quien visita Lima y familiares de la víctimas.



"Estos crímenes no pueden quedar impunes. Este pedido le estoy haciendo a los jefes de gobierno", dijo a la prensa Ledezma tras calificar de fraude las próximas elecciones de abril en su país.



Por su parte, Astrid Agostini, hermana de Abraham Agostini, compañero de Óscar Pérez, dijo a la AFP que la manifestación es una ofrenda a los caídos.



"Esto significa una ejecución extrajudicial. Mi familia pudo constatar que mi hermano fue asesinado, tenía un tiro en la cabeza", indico Agostini que radica en Lima desde hace cinco meses.



El 16 de enero, Óscar Pérez y seis de sus hombres -acusados de "terroristas" por el gobierno- murieron durante la operación desplegada para capturarlos.



Todos fallecieron por disparos en la cabeza, según actas de defunción publicadas por la prensa, y organizaciones de derechos humanos alertan de posibles "ejecuciones extrajudiciales".



Óscar Pérez fue acusado de "terrorismo" y declarado "el criminal más buscado" de Venezuela tras atacar el 27 de junio pasado edificios gubernamentales con granadas y armas de fuego, desde un helicóptero, sin que se produjeran víctimas. El 18 de diciembre su grupo amordazó a militares en un cuartel y robó fusiles y municiones.



Venezuela, que atraviesa una profunda crisis política y económica, tiene previsto celebrar comicios presidenciales antes del 30 de abril.

