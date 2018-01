Chile está preparado para acoger a los argentinos que llegan a ver al papa Francisco

Santiago de Chile, Chile

Las autoridades chilenas han duplicado el personal en las fronteras para acoger a la avalancha de argentinos que se espera que lleguen durante la visita de tres días del papa Francisco a Chile.



Sin embargo, este sábado por la mañana los autos todavía llegaban en cuenta gotas al Paso Internacional de los Libertadores, principal cruce entre los dos países, situado a 3.175 metros de altura en plena cordillera de Los Andes, no muy lejos del Aconcagua, que con sus 6.960 metros es el techo del hemisferio occidental y meridional.



En total, se ha incrementado en un 96% el contingente habitual de funcionarios en periodo estival y en un 63% en Los Libertadores, explicó a la AFP el portavoz de Aduanas, Camilo Aguirre Jería.



No obstante, la inmensa mayoría de los autos que cruzaron este sábado estaban cargados de turistas que llegan a Chile a pasar unos días de vacaciones.



"Esperamos que a partir de esta tarde, el domingo y el lunes aumenten los pasajeros que vienen para la visita del papa", dijo Aguirre.

Vea: Atentan contra iglesias católicas en Santiago previo a visita del papa Francisco



Pese a que, con la gira por Chile y Perú, Francisco habrá viajado seis veces a Sudamérica en sus casi cinco años de papado, sus compatriotas todavía no lo han podido ver en su país.



"Me parece una falta de respecto que el papa no haya ido a visitar Argentina primero, teniendo todos los problemas que estamos teniendo en este momento, a darnos un aliento", opinó Alejandra (prefiere no dar su apellido), una italo-argentina que vive en Mendoza y que no piensa ir a verlo en Chile.



"No es el papa argentino, sino que es el papa del mundo, así que está bueno que pueda ir a todos los países", justificó Laura Matiaso, de Mendoza, cerca de la frontera con Chile, que viaja con un grupo de 30 jóvenes y un sacerdote.



"Lo esperamos en Argentina para cuando quiera pero bueno, supongo que tenga sus motivos también para poder visitar otros países y hacerse presente en Latinoamérica también, que es muy importante", aseguró.

Además: El papa Francisco se reunirá con víctimas de la dictadura chilena



Ajena a esta polémica, la religiosa Dina Mirta Alcarraz, que conoció a Jorge Bergoglio cuando era cardenal de Argentina, quiere "tener la alegría de estar, verlo cerca, por lo menos lo más que pueda", en un encuentro que realizará en la catedral de Santiago con religiosos.



En su visita a Chile, el papa Francisco se reunirá con autoridades, pueblos indígenas, pobres y religiosos en Santiago, Temuco (sur) e Iquique (norte), donde también oficiará misas multitudinarias, antes de proseguir su gira por Perú, donde visitará Puerto Maldonado, en la Amazonía, Trujillo y Lima.