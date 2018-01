El papa Francisco se reunirá con víctimas de la dictadura chilena

Ciudad del Vaticano

El papa Francisco se reunirá con dos víctimas de la dictadura militar chilena y no descarta un posible encuentro privado con víctimas de abusos sexuales clericales durante su próximo viaje, informó el jueves El Vaticano.



El portavoz vaticano Greg Burke hizo los comentarios al anunciar detalles del viaje del 15al 21 de enero a Chile y Perú.



El encuentro con dos víctimas del régimen de Pinochet tendrá lugar el 18 de enero en la Iquique, una ciudad del norte chileno. Burke no dio detalles pero dijo que le darían una carta a Francisco.



A Burke también se le preguntó si Francisco se reuniría con víctimas de abuso. Burke dijo que no había alguna reunión estaba planeada, "pero eso no significa que sea imposible".



Dijo que era "claramente un tema importante" en Chile, donde el escándalo ha dañado seriamente la credibilidad de la Iglesia católica.