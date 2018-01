Jorge Luis Pinto dice que tiene ofertas de Paraguay, Ecuador, Egipto y Arabia Saudita

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador colombiano, Jorge Luis Pinto, reveló que tiene múltiples ofertas de trabajo para este 2018, que incluyen a las selecciones de Ecuador, Paraguay y clubes de Egipto, Arabia Saudita y Colombia. Además, no desmitió el interés del Flamengo de Brasil por su trabajo.



Las declaraciones la ha brindado en el diario La Opinión de Cúcuta en Colombia, donde pasa vacaciones y se alista para su regreso a Honduras a presentar su informe final al mando del equipo centroamericano.



¿Cuál es el futuro de Jorge Luis Pinto, se dice que suena para reemplazar a Reinaldo Rueda en el Flamengo?, le consultaron en la entrevista al DT, quien respondió que "hay que ver, sí he tenido propuests, gracias a Dios. Egipto me quiere, Arabia también: dos equipos colombianos me ofrecieron (América fue uno de ellos) y dos selecciones de Suramérica (Paraguay y Ecuador). Me gustaría dirigir en Brasil, pero hay que esperar".



Pinto estuvo al mano de la Selección de Honduras en los últimos tres años, llegando hasta la etapa de repechaje por el Mundial de Rusia 2018.