Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada de 13 Reasons Why

13 Reasons Why ya está en los últimos preparativos para continuar atrapando a todos sus seguidores con la segunda temporada en Netflix.

Los fans de la serie 13 Reasons Why producida por la cantante Selena Gómez están colmados de festejo, esto debido a que Netflix ya ha confirmado la segunda temporada de la serie que revolucionó las redes sociales al tratar temas controvertidos como el suicidio en adolescentes y acoso escolar.



Los responsables de la aclamada serie han compartido en su perfil oficial de Twitter un formato de publicidad sumamente breve para dar la noticia de la continuación de la ficción adolescente que estará disponible en la plataforma el próximo 18 de mayo.



La compañía anunció que la nueva temporada retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah Baker y la recuperación de los personajes.

En el mismo comunicado de Netflix, señaló como parte de la nueva temporada que "la escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz".



Netflix apuntó que para la preparación del lanzamiento de 13 Reasons Why, se agregarán nuevos recursos a 13ReasonsWhy.info, los cuales incluyen una guía de discusión actualizada, vídeos y material del cual el reparto aborda problemas de los que se habla en la serie, entre otros.