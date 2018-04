"Una noche sin control", la nueva canción de la banda hondureña "Natural"

Tegucigalpa, Honduras

La banda hondureña "Natural", recientemente estrenó su hit "Una noche sin control", el cual demuestra que los integrantes de esta agrupación se preocupan por seguir ofreciendo a todos sus fans temas musicales de calidad que reflejan pasión por el arte.



Al parecer, "Una noche sin control" está siendo sumamente aceptada entre el público catracho, pues intenta transmitir un sonido más fresco y a un "Natural" más 2018 con una propuesta interesante colmada de un ritmo contagioso.



Actualmente, los enamorados de la música están trabajando en la producción de un EP (Extended Play), del cual "Una noche sin control" forma parte. Este segundo material será conformado por cinco o seis temas que ya se están "horneando" como dirían algunos músicos para que por lo menos a mediados de este año, los fanáticos de la banda puedan disfrutarlo al máximo.



En entrevista con diario EL HERALDO, el vocalista de "Natural", Jorge Contreras, abrió su corazón y mencionó cómo define las melodías en esta nueva etapa del grupo. "Son canciones muy buenas, y se siente una evolución bastante marcada en cuanto a la parte musical de la banda, no sé, creo que un poco más madura la música de "Natural" ahora".

"Natural" fue la banda que llevó a cabo la apertura del evento Tigo Fest en 2013.



Un recorrido por el éxito

Carlos Midence (batería), Luis Contreras (bajo), Guillermo Recinos (guitarra) y Jorge Contreras (vocalista), se han encargado de deleitar durante 14 años de trayectoria a los hondureños con hits como "Noches rotas".



Una canción que se desprende del primer disco de la agrupación llamado "Natural" y que ha sido una de las melodías más sonadas, indudablemente "Noches rotas" marcó de una u otra manera una carrera llena de éxito para la apasionada banda, dejando un gran aporte en la música hondureña.



Porque recordar es vivir...

La grabación del vídeo de "Noches rotas" se realizó en la colonia Kennedy de la capital, exactamente en la casa del vocalista, Jorge Contreras, quien disfrutó contar a EL HERALDO la idea que tenían.



"Fue algo bien espontáneo porque yo le mencionaba a Luis Contreras que quería grabar un vídeo de esa canción, pero que no fuera algo oficial, sino un vídeo en donde estuviéramos tocando en vivo, la cosa es que cuando estábamos tocando la canción, los vecinos comenzaron a agruparse para ver qué era lo que sucedía", recordó con entusiasmo Contreras.



De igual manera, mencionó lo emocionados que están al estar trabajando en nuevos proyectos, notando que la parte creativa se está despertando y acoplándose muy bien con las ideas para dar pronto un par de sorpresas a todos sus fanáticos.



¿Qué sigue para la banda?

"Hay muchos sueños que nos faltan por cumplir pero me encantaría que sonara más la música hondureña en la radio, creo que ese también es un sueño de muchos artistas", enfatizó el talentoso cantante.



La banda, que nació por la inquietud de formar un grupo de covers, actualmente está realizando presentaciones en diferentes bares de Tegucigalpa los jueves, viernes y sábados a partir de las 10:00 de la noche.



Al conversar con EL HERALDO, Jorge Contreras no quiso dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje a los catrachos, "lo que puedo decir es que consumamos más lo nuestro, en Honduras hay una cantidad de artistas con calidad increíble y creo que vale la pena escuchar un poco más de lo que se produce aquí en el país".



Mire aquí el vídeo oficial de "Una noche sin control":