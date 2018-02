La incómoda pregunta sexual que hizo Marilyn Manson al elenco de "Dr. House"

Los Ángeles, Estados Unidos

La actriz Charlyne Yi, de la exitosa serie "Dr. House", confesó que el cantante Marilyn Manson "necesita que alguien le ayude".



La estadounidense narró que el artista visitó el set porque es un gran fanático de la serie, sin embargo terminó siendo incómodo para todos los actores.



"No me hagan hablar de Marilyn Manson. Sí, esto ocurrió hace mucho tiempo, durante la última temporada de House. Marilyn Manson vino a vernos porque era un gran fan de la serie y acosó a toda actriz que se encontró, preguntándonos si haríamos la tijereta entre nosotras o nos prestaríamos a una doble penetración. A mí me llamó hombre chino. Realmente espero que alguien le ayude", dijo Yi.



No es la primera vez que Manson se ve envuelto en polémica por su comportamiento. En Nueva Jersey mostró sus pompis en pleno concierto.

