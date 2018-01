La reacción de la aún esposa de Cristian Castro tras conocer que tiene novia

Ciudad de México, México

Si bien es cierto, el famoso dicho "donde hubo fuego, cenizas quedan", parece ser cierto.

En las últimas horas, la reacción de la aún esposa del famoso Cristian Castro al enterarse que ya tiene novia ha dejado a muchos sorprendidos.

Y es que tras la llegada de Carol Victoria Urban a la Ciudad de México, fue inevitable para la prensa hacerle preguntas por su fugaz matrimonio con el “gallito feliz” y lo que piensa que ya tiene una nueva pareja.

La violinista aseguró que Castro jamás le haría algo así a ella, por lo que asegura que su supuesta nueva relación es falsa.

“No, no creo, Cristian no sería incapaz de hacerme eso”, dijo confundida.

Al momento de asegurarle que la historia de su noviazgo era real dijo: “No, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”.

Después de unos minutos dijo que sus declaraciones anteriores se trataban de una broma y que cada quién es libre de amar.

“Cualquiera es libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados, y pues no tengo por qué juzgarlo”, comentó.

Agregó: “Es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”.

Sobre las verdaderas causas de la separación tras 30 días de matrimonio dijo simplemente que no fueron compatibles.