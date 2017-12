La Chilindrina suspende su gira de despedida tras sufrir una caída

Ciudad de México, México

La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", canceló su gira de despedida luego de sufrir una caída en su casa y lastimarse la rodilla y brazo.

“Sufro de vértigo, es algo que no tiene cura pero se controla, y por querer levantarme rápido me caí y me lastimé las rodillas y los brazos, que no se me fracturó nada gracias a Dios, pero sí quedaron muy lastimados”, contó la mexicana a Univisión Noticias.

De las Nieves confesó que el tema del vértigo es algo delicado para ella, ya que viaja muy seguido y le afecta: "Cuando viajo tengo que estar desde un día antes para estabilizarme, porque no es cosa fácil".

Hace una semana, la excomediante del programa "El Chavo del 8" tuvo un tour por Estados Unidos, no obstante, también lo canceló tras ser hospitalizada por bronquitis asmática.

“Cuando estaba en la gira ya me costaba trabajo el hablar y bailar y todas las cosas que hago, me fui al doctor y me dijo que estaba muy grave, entonces nos internamos, porque también mi marido estaba enfermo; sufrió de una neumonía, así que los dos nos internamos", explicó.

