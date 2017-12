Juez rechaza demanda de abuso sexual infantil contra Michael Jackson

Los Ángeles, Estados Unidos

Un juez desestimó la demanda interpuesta contra Michael Jackson por un coreógrafo que sostuvo que el astro del pop abusó sexualmente de él cuando era niño.

El fallo pone fin a uno de los reclamos principales contra los bienes del difunto artista.

La decisión sumaria del juez Mitchell L. Beckloff el martes contra Wade Robson, quien ahora tiene 35 años, indica que las dos empresas propiedad de Jackson, que eran los últimos acusados que quedaban en el caso, no son responsables de que Robson tuviera contacto con el artista. No se pronunció sobre la credibilidad de las acusaciones de Robson.

El abogado del demandante, Vince Finaldi, expresó su firme desacuerdo y dijo que apelaría.

Robson, nacido en Australia y que ha trabajado con artistas como Britney Spears y NSYNC, conoció a Jackson cuando tenía cinco años.

En el juicio penal a Jackson en 2005 declaró en defensa del cantante, indicando que pasó más de 20 noches en el rancho Neverland de Jackson y normalmente dormía en su habitación, pero que éste nunca abusó de él. Jackson fue absuelto en ese juicio.

Robson demandó al cantante en 2013, cuatro años después de su muerte, bajo el argumento de que una crisis nerviosa lo había llevado a aceptar que Jackson había abusado de él durante siete años.

Un tribunal determinó en 2015 que Robson había presentado su demanda demasiado tarde como para recibir nada de la herencia de Jackson. Eso dejó solo dos acusados, dos entidades empresarias que fueron propiedad de Jackson: MJJ Productions, Inc. y MJJ Ventures, Inc.

El juez determinó el martes que no se puede responsabilizar a las dos empresas por el hecho de que Robson estuviera en contacto con Jackson, como puede condenarse a una escuela o los Boy Scouts por reunir a un adulto abusivo con una víctima menor de edad.

Finaldi dijo que el argumento establecía un peligroso precedente.

“Lo que dice el juez es que si tienes una empresa o una compañía, puedes contratar gente, utilizar a esa gente para facilitar tus abusos sexuales, utilizarlos para facilitar víctimas”, dijo Finaldi a The Associated Press por teléfono. “Mientras seas el único propietario de esa empresa, no se pueden exigir responsabilidades a la empresa”.

El abogado de la herencia de Jackson, Howard Weitzman, indicó en un comunicado que en su opinión, “el tribunal tomó la decisión correcta al desestimar la demanda en su contra de Wade Robson”.

“En mi opinión, las acusaciones del señor Robson, realizadas más de 20 años de que supuestamente ocurrieran y años después de que el señor Robson testificara en dos ocasiones bajo juramento _incluyendo frente a un jurado_ que Michael Jackson nunca le hizo nada malo, siempre fue sobre el dinero, más que una búsqueda de la verdad”, afirmó Weitzman.

