Horarios de los partidos del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional

Los duelos más atractivos serán entre el Olimpia vs Real España y Morathón vs Motagua. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras jugarse el primer partido de la jornada siete, la acción en la Liga Nacional de Honduras en el torneo Apertura 2018-19 continuará este fin de semana.

Para este fin se esperan dos grandes encuentros: El de Olimpia vs Real España y Marathón vs Motagua.

En la tabla general, los merengues se mantienen en el primer lugar con 14 puntos, seguido de las águilas azules con 12 puntos y el Marathón con 10 unidades.



En los bajos de la tabla los Lobos de ubican en el puesto número ocho con seis puntos, el Juticalpa en el noveno con sies y en último lugar el quipo recién ascendido con cero.



Partidos para este 1 de septiembre:

UPNFM vs Juticalpa: En el Estadio Nacional de Honduras, a las 6:00 de la noche.



Marathón vs Motagua: A las 3:00 de la tarde (hora de Honduras), en el Estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.



Partidos para este domindo 2 de septiembre:

Olimpia vs Real España: Este encuentro se jugará a las 4:00 de la tarde, en el Estadio Nacional de Honduras.



Vida vs Platense: Este duelo se realizará a las 3:00 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Municipal Ceibeño Nilmo Edwards (La Ceiba).