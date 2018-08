Dani Turcios respalda declaraciones de Nahún Espinoza sobre Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dani Turcios, asistente técnico del Olimpia de la capital de Honduras, defendió al entrenador Nahún Espinoza sobre las declaraciones del torneo de la Copa Presidente.



"Nosotros como cuerpo técnico nos apoyamos, yo completamente respaldo las palabras de Nahún Espinoza, soy de los fieles críticos que hay en el fútbol nacional. La junta directiva tiene su postura y es respetable. A este equipo lo critica todo el mundo y por algo es el equipo más grande" dijo el exvolante albo.



Además, se refirió en algunas situaciones que algunos callan. "Lastimosamente en Honduras somos así, no nos gustan que las cosas se digan, pero Nahún Espinoza es de las personas que expresan lo que sienten cuando ven injusticias y a veces se cae mal".



Continuó: "Yo soy igual, pero también soy de esa postura que cuando tengo algo que decir lo digo y no me ando escondiendo y Nahún es así, pero estoy seguro que la única manera de mejorar esté fútbol es decir las cosas que están pasando".



Mientras tanto, Olimpia deberá estar concentrado para el duelo ante el Real España el fin de semana.