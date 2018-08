Honduras cae ante Guatemala y Panamá pasa a liderar el Centroamericano sub 19

SIGUATEPEQUE, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 19, perdió 0-1 a su similar de Guatemala el miércoles por la cuarta fecha del torneo amistoso centroamericano, en tanto que Panamá, con su triunfo ante Nicaragua 2-1, se ha puesto líder del campeonato. Además, El Salvador y Costa Rica han empatado a uno.



Los partidos de esta cuarta jornada se han realizado en el estadio Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque, donde se han visto buenos destellos de fútbol.



Honduras de esta forma, se ha quedado con 7 unidades en el torneo, tras su triunfo 6-1 sobre Belice el domingo en el estadio Carlos Miranda y un aguerrido empate 3-3 ante Nicaragua el lunes y un triunfo ante El Salvador en Comayagua.



En ese sentido, el equipo hondureño se medirá este viernes ante ante Panamá a las 6:30 de la tarde, por el primer lugar en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, un duelo que sin duda será de mucho interés, por ver el desarrollo futbolístico de ambos equipos.



RESULTADOS



Fecha 1

Guatemala 1-1 Costa Rica

El Salvador 0-5 Panamá

Honduras 6-1 Belice



Fecha 2

Panamá 0-1 Guatemala

Belice 1-3 El Salvador

Honduras 3-3 Nicaragua



Fecha 3

Costa Rica 3-4 Panamá

Nicaragua 0-1 Belice

Honduras 2-0 El Salvador

Fecha 4

Panamá 2-1 Nicaragua

El Salvador 1-1 Costa Rica

Honduras 0-1 Guatemala





PRÓXIMAS FECHAS



Fecha 5

Viernes 24 de agosto

Comayagua

2:00 PM | Costa Rica vs Belice

4:15 PM | Nicaragua vs Guatemala

6:30 PM | Honduras vs Panamá



Fecha 6

Sábado 25 de agosto

Siguatepeque

2:00 PM | Guatemala vs El Salvador

4:15 PM | Panamá vs Belice

6:30 PM | Costa Rica vs Nicaragua



Fecha 7

Domingo 26 de agosto

Comayagua

2:00 PM | Belice vs Guatemala

4:15 PM | Nicaragua vs El Salvador

6:30 PM | Honduras vs Costa Rica





* Todos estos partidos se juegan con entradas gratis que se entregan en los portones de los estadios.

Este torneo es preparatorio para las siete selecciones centroamericanas de cara al Premundial Sub 20 que se jugará en noviembre en Estados Unidos y que es clasificatorio para el Mundial sub 20 de Polonia en 2019 y para los Juegos Panamericanos de Lima 2019