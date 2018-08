VÍDEO: Selección de Honduras empata 3-3 con Nicaragua como preparación al Premundial de Estados Unidos

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.- La Selección de Honduras Sub-19 empató 3-3 ante Nicaragua, en su segundo partido como preparación del torneo UNCAF camino al Premundial que se jugará en los Estados Unidos en este año.



Los goles del equipo hondureño los anotaron Cristian Cálix y dos de Carlos Mejía en la etapa del complemento, donde avanza paso firme en este torneo amistoso que se juega en Siguatepeque.



Honduras salió a la cancha con: Johan Villanueva, Maynor Antunez, Darwin Diego, Axel Gómez, Cristian Cálix, Edwin Rodríguez, Josué Villafranca, Selvin Guevara, Cristian Padilla, Elison Rivas, Gerson Chávez.



El primero juego de la H en este certamen, fue ante la selección de Belice, logrando una goleada de 6-1 en el estadio Roberto Martínez Ávila.



En otros resultados, Guatemala venció 1-0 a Panamá, mientras que El Salvador goleo 3-1 a Belice.



Próxima jornada:



Costa Rica vs Panamá

Nicaragua vs Belice

Honduras vs Guatemala