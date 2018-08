El Mánchester United abre la Premier con un triunfo 2-1 sobre el Leicester

LONDRES, REINO UNIDO.- El Mánchester United levantó el telón de la Premier League 2018-19 con un triunfo 2-1 ante el Leicester, este viernes en Old Trafford, en un partido en el que abrió el marcador el francés Paul Pogba de penal en el minuto 3.



Capitán del United y con dos estrellas dibujadas en su peinado para exhibir su nueva condición de campeón del mundo, Pogba pidió al chileno Alexis Sánchez que le dejara tirar el penal y no falló ante el arquero danés Kasper Schmeichel, otra de las sensaciones en Rusia.



En la recta final el United logró el 2-0. El lateral Luke Shaw logró su primer gol como profesional el 83 al aprovechar desde la izquierda un excepcional servicio del español Juan Mata.



Ya en la prolongación (90+2) el internacional inglés Jamie Vardy metió la cabeza para dar emoción a los últimos minutos del partido.





Three points.

Two goals.

One reason to have that #FridayFeeling! #MUFC #MUNLEI pic.twitter.com/tiENyjWPzx