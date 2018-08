Mourinho cree que el Mánchester United no fichará más jugadores

MANCHESTER, REINO REINO.- El Mánchester United no fichará más jugadores, consideró su entrenador José Mourinho este jueves, a unas horas del cierre oficial de la ventana de traspasos previa al comienzo de la Premier League.



Preguntado por la posibilidad de fichar a un defensa central y a un centrocampista, el técnico portugués respondió: "Por la información que tengo, no".



"No lo creo y el mercado cierra hoy, por lo que es tiempo para mí de al menos dejar de pensar en el mercado, porque va a cerrar", explicó el portugués en rueda de prensa, antes de abrir la Premier League el viernes ante el Leicester.



"Por lo que voy a concentrarme en los jugadores que tengo", lamentó el entrenador, que hace frente a una cascada de lesiones.



El portero Sergio Romero, los defensas Antonio Valencia, Diogo Dalot y Marcos Rojo, y los centrocampistas Nemanja Matic y Ander Herrera están lesionados o en recuperación, y no llegarán al partido del viernes.



En los últimos día Mourinho ha mostrado su frustración por la falta de refuerzos.



Las únicas contrataciones del United son el portugués Dalot, procedente del Oporto, y el brasileño Fred, que llega del Shakhtar Donetsk.