¿El final de la era Cristiano en el Real Madrid?

Kiev, Ucrania

El Real Madrid no pudo celebrar su decimotercera Liga de Campeones como hubiera querido. Pocos minutos después de la victoria por 3-1 en la final contra el Liverpool en Kiev, Cristiano Ronaldo lanzaba una bomba dejando entrever que podría dejar el equipo.



"Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado", afirmó el portugués.



¿Se trataba de la última pataleta de Cristiano Ronaldo, al que le gusta el protagonismo, tras ser eclipsado el sábado por Bale o por los rumores de la llegada de Neymar para hacerle sombra?



El capitán madridista, Sergio Ramos, conocedor de la personalidad de Cristiano Ronaldo, le regalabas los primeros mimos tras la bomba lanzada por el portugués.



"Ya veremos. A Cris le gusta dejarse querer y estamos encantados de que siga, no va a encontrar un sitio mejor, es nuestro crack. Ojalá se quede muchos años", afirmó Sergio Ramos.



Cristiano Ronaldo, en un episodio más de atraer los focos hacia él, cuando en el partido no había tenido una buena noche, se dio cuenta poco después que esas declaraciones no habían llegado en el momento ideal, en plena celebración.



- Momento inoportuno -

"Quizá no debí decir lo que dije. No era el momento adecuado y cuando eres honesto te sale", dijo después.



"Soy claro y digo las cosas como son. No era un momento adecuado por la historia. No quería, pero tampoco me arrepiento. Ya he hablado con mi agente. No me ha calentado nada. Son situaciones que vienen de algún tiempo y te descontrolas. Las cosas no se solucionan con dinero", añadió.



"No puedo asegurar nada, no es el momento para hablar. No me voy a esconder y en los próximos días hablaré. La vida no es solo gloria", insistió.



Menos de 24 horas después, durante las celebraciones del título ya en Madrid, Ronaldo pareció dar marcha atrás y fijar su futuro en el club: "Gracias chicos, nos vemos el próximo año", dijo a los aficionados concentrados en Cibeles para festejar el título.



El interés del Real Madrid por Neymar, como especula la prensa española, habría sido el principal detonante de la bomba lanzada por el portugués.



"Cristiano Ronaldo lleva tiempo somatizando la rabia que le da ver cómo el Real Madrid traza una estrategia para fichar a Neymar. Si no es este verano, será el siguiente, pero el portugués lo tiene claro porque maneja información que el brasileño es el deseo de Florentino Pérez.



Cuando una persona acumula tanta irritación y tiene una personalidad egocéntrica, porque se siente el mejor, tarde o temprano acaba soltando ese resentimiento. Es lo que le sucedió a Cristiano, en un error verbal impropio de un jugador con tanta experiencia, nada más acabar la final contra el Liverpool", afirmaba este domingo El Confidencial.



- Interés por Neymar -

Sin embargo, Cristiano Ronaldo rechazó que sus palabras se basaran en una crisis de celos por Neymar.



"Tengo cinco Champions, cinco Balones de Oro. No voy a envidiar a nadie", contestó el portugués.



Sergio Ramos dijo que a Cristiano Ronaldo le gusta hacerse querer, y Florentino Pérez, y Zinedine Zidane, presidente y entrenador madridistas, se unieron al capitán madridista en su deseo de que siga el portugués.



"Cristiano Ronaldo se tiene que quedar sí o sí", respondió, sin dudar, Zidane.



"Va a seguir siendo feliz. No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato, no estoy para hablar de nadie a nivel particular", afirmó el presidente, recordando que el portugués de 33 años tiene una vinculación hasta 2021.



¿Sería algún equipo pagar los 150 millones de euros en que le tasaría el Real Madrid?



Una hipotética marcha de Cristiano Ronaldo pondría tal vez el fin de ciclo a una época gloriosa de un equipo, liderado por el portugués, que ha ganado cuatro Ligas de Campeones en las últimas cinco ediciones (2014, 2016, 2017, 2018).