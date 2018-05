Las fechas y rivales de El Salvador en la Liga de Naciones de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras

La selección de El Salvador ya tiene definido su camino en la Liga de las Naciones de Concacaf tras publicarse este martes el calendario oficial de partidos.



La Selecta, ahora al mando del mexicano Carlos de los Cobos, se comenzará a jugar su clasificación a la Copa Oro 2019 contra Montserrat, Barbados, Bermudas y Jamaica.



Los partidos



7 de septiembre de 2018

Montserrat vs El Salvador



13 de octubre de 2018

El Salvador vs Barbados



16 de noviembre de 2018

Bermudas vs El Salvador



23 de marzo de 2019

El Salvador vs Jamaica



Una vez se hayan jugado todos los partidos de la fase clasificatoria de la Liga de Naciones de Concacaf, los equipos serán clasificados del 1 al 34, según sus puntos obtenidos.



La posición final de cada equipo determinará como serán colocados en las Ligas A, B y C, para la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de Concacaf y la clasificación de la Copa Oro 2019.