Carlos de los Cobos es nombrado de nuevo como entrenador de El Salvador

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador mexicano Carlos de los Cobos ha sido confirmado este viernes como entrenador de la selección de El Salvador por segunda vez en la historia tras las eliminatorias para el mundial 2010.



De los Cobos, quien se desempeñaba en la actualidad como director de deportes del estado de Durango, volverá a El Salvador para el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque no se han brindado mayores detalles.



El director técnico, dirigió con buen suceso al equipo salvadoreño entre 2006 y 2009, quedando en el hexagonal final de Concacaf, con una buena generación de jugadores que luego se perdió entre las malas decisiones de los federativos de aquel país y los amaños de partidos.



Además, en aquel 2009 decidió irse de El Salvador tras no lograr una mejora salarial que en aquel entonces se rumuraba en los 75,000 dólares mensuales.



De los Cobos, dirigió su último partido con El Salvador ante Honduras el 14 de octubre de 2009 en San Salvador y redebutaría en el banquillo cuscatleco el 2 de junio de 2018 en Houston, justamente ante Honduras.



Previamente a De los Cobos, El Salvador había nombrado a Jorge el Zarco Rodríguez para los amistosos ante Honduras, pero este decidió no tomarlos. Y antes esto, los entrenadores salvadoreños fueron el colombiano Eduardo Lara, el hondureño Ramón Maradiaga, el español Albert Roca y el uruguayo Rubén Israel, ninguno con los éxitos deportivos del mexicano.