Exseleccionado Rodríguez declina dirigir a El Salvador ante Honduras

San Salvador, El Salvador

El exseleccionado salvadoreño Jorge 'Zarco' Rodríguez declinó este miércoles dirigir a la selección de fútbol de su país para un partido amistoso ante Honduras el 2 de junio, aduciendo razones de carácter familiar.



"En vista de tener que atender asuntos familiares en los próximos días, se me hace imposible acudir a la convocatoria hecha por ustedes, por lo que al momento declino la convocatoria", señaló Rodríguez en una carta que envió a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).



Rodríguez, exseleccionado nacional y actual técnico del campeón Alianza, había sido presentado por la Fesfut el pasado lunes como técnico interino para dirigir a la "selecta" en el partido ante Honduras el 2 de junio próximo.



En esa ocasión dijo que aceptaba dirigir a la selección, que no cuenta con técnico desde enero pasado, como "una colaboración" para solventar el juego amistoso.



Sin embargo, posteriormente anunció en un comunicado que "he decidido dar un paso al costado y no aceptar la convocatoria para dirigir la selección nacional".



Inicialmente la Fesfut no se pronunció sobre la decisión del 'Zarco' Rodríguez.



Las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, que no clasificaron al Mundial de Rusia-2018, tienen previsto disputar el partido amistoso el 2 de junio en el estadio BBVA Compas, en Houston.

Lea además: Los rivales de Motagua y Real España en Liga Concacaf