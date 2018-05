Loris Karius, el portero alemán con el que se obsecionó Jurgen Klopp

Tegucigalpa, Honduras

Tiene 26 años. Salió del Mainz al Liverpool en 2006. Y casi nunca nadie confió en él como Jurgen Klopp, su entrenador y compatriota. Hoy el mundo del fútbol señala a Loris Karius como el responsable directo de que el Real Madrid haya obtenido su 13 copa de Europa. Dos garrafales errores suyos lo han permitido.



Un histórico de Liverpool como Phil Thompson (ahora comentarista) había advertido en Sky Sports que Karius no estaba a la altura de la final de la Champions. Aunque desde antes, al portero alemán ya lo habían señalado incluso de no estar a la altura de Liverpool.



En agosto de 2017, el entrenador Jurgen Klopp decidió sentar al titular indiscutible de Liverpool, Simon Mignolet, el portero de la selección de Bélgica para el Mundial de Rusia. En su lugar se la empezó a jugar con Loris Karius. Desde entonces las críticas no han parado y este sábado ni se diga.



“Queríamos tener esta situación, queríamos tener tres arqueros fuertes. Todos han entrenado, todos son realmente ambiciosos, todos quieren jugar. Así que hoy Loris será titular”, dijo en aquel entonces Klopp.





Sin embargo, la presión se llegó a desbordar en un club como Liverpool, cuando Karius comenzó a cometer errores en la Premier. Es por eso, que la directiva comenzó a buscar un portero y el elegido fue el brasileño de la Roma, Allison.

Pero cuando los Reds tocaron las puertas romanas, al abrirlas les pidieron 80 millones de dólares por el cancerbero, quizá recordándoles la ganga que se llevaron Mohamed Salah.



Otro histórico de Liverpool, el portero Mark Lawrenson, apuntó previo a la final de la Champions, que "Karius tenía un gran defecto en su juego".



Sin embargo, Klopp siguió firme en su decisión. Dijo que la final de la Champions estaba reservada para un Karius, que hoy está señalado por el mundo del fútbol.