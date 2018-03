Rubilio Castillo no oculta la alegría de poder volver a jugar en el extranjero  

Tegucigalpa, Honduras

Rubilio Castillo no escondió su felicidad por tener la posibilidad latente de volver a jugar en el extranjero, pero aclaró que está metido en el clásico contra Olimpia.



"Lo de poder salir va a haber tiempo para platicarlo. Como hablé con los directivos, Motagua es la primera opción, pero no oculto la alegría de poder volver al extranjero", dijo.



El atacante expresó que "hay tiempo para analizar, ahorita no me quiero desviar de este torneo y ahorita tengo un clásico pendiente. Primero lo primero y después a donde sea que me vaya, pues será. No puede ser que mi futuro siga en Motagua".



El delantero del Ciclón ratificó las ofertas de la MLS de los Estados Unidos y del fútbol europeo, pero dijo que no conoce el nombre de los equipos.



"A cualquier futbolista le encantaría ir a cualquiera de esos mercados, pero todo va a su debido tiempo. No oculto la satisfacción; eso me compromete más a seguir trabajando y a no bajar los brazos con la institución motagüense, que es a la que ahora me debo".



Rubilio termina su contrato con el Azul al final del presente torneo. "Si nos llegamos a entender, con gusto vamos a seguir en la institución y, si no, me voy a ir con la fente en alto y sabiendo que dejé todo por esta camiseta.

Ahorita tengo un partido ante Olimpia y vamos a hacer lo humanamente posible para sacar estos tres puntos".



De cara a ese clásico, Roruca cree que la llegada de Nahún Espinoza motivará al conjunto blanco.

"No hay que menospreciar a Olimpia. Para mí contrataron a uno de los mejores técnicos nacionales, le viene bien anímicamente al club. No va a ser fácil. Yo tuve al profesor Nahún Espinoza en el Vida y sé de lo que es capaz; lo tengo catalogado como uno de los mejores entrenadores del país y no es de confiarnos".



El excocotero piensa que "favoritos no hay en un clásico, te mentiría si te dijera que son ellos o que somos nosotros. Creo que llegamos parejos, es un clásico, nadie lo va a querer perder. Favorito no hay porque Olimpia como sea es Olimpia y merece respeto.



El delantero detalló que "conozco a Nahún y tampoco es que van a salir así como a querernos atacar; ellos van a guardar su precauciones también, tienen bajas muy importantes y nosotros estamos con el plantel completo".



Rubilio le ha marcado seis goles a Olimpia con la camisa de Motagua y espera seguir por esa senda.



"No te voy a ocultar que anotarle a Olimpia es una motivación extra porque es un clásico, te vas tornando un jugador importante y son partidos que te marcan, entonces allí sabés de la capacidad de la que estás hecho. Son partidos que se juegan a un nivel de intensidad muy alta".



De sus seis tantos al León con la camisa azul, "me quedo con lo que le dio el pase a la final el torneo pasado, por lo que significó. Esperamos hacer un buen partido y hay que tratar de anotar".

