Los Angeles da la bienvenida a la Galaxia a Zlatan Ibrahimovic

Los Ángeles, Estados Unidos

Ya es una realidad: el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se convirtió este viernes en la última estrella europea en aterrizar en la MLS al confirmar junto a Los Angeles Galaxy su fichaje.



"Querido Los Angeles, eres bienvenido", dice el enigmático anuncio de una página en Los Angeles Times, junto a la firma de Ibrahimovic y el logo del Galaxy.



En tanto, una foto del jugador de 36 años luciendo la casaca de su nuevo equipo aparece encima de una nota separada en la primera página de la sección de Deportes del diario.



"Quería que la gente disfrutara de mi juego y ganar, por eso he elegido al Galaxy", explica el genio sueco.



"Estoy impaciente por vivir esta experiencia y descubrir el fútbol aquí, quiero formar parte de esta experiencia y hacerla aún mejor", prosiguió el artillero.



El traspaso de Ibrahimovic a la MLS (Major League Soccer) había sido ampliamente informada el jueves luego que el Manchester United confirmara que el delantero había sido liberado de su contrato.



El club no divulgó detalles del contrato alcanzado con el jugador, pero Sports Illustrated informó que el delantero había firmado por dos años y tres millones de dólares.



Las normas de la MLS permiten a los clubes firmar a hasta tres "jugadores designados" que no están sujetos al límite salarial, norma introducida en 2007 con la llegada del inglés David Beckham a la liga.



Sin embargo, el Galaxy ya tiene a sus tres jugadores designados para esta campaña por lo que esta cantidad es la máxima autorizada para el resto de jugadores. Según estimaciones, el sueco ganaba 180.000 libras por semana (unos 254.000 dólares) en Inglaterra.



Aunque aún no hay fecha para su debut, la prensa estadounidense especuló con que podría producirse el próximo 31 de marzo, durante el derbi angelino ante el LA FC del mexicano Carlos Vela y el uruguayo Diego Rossi.



La transferencia del ex del Barcelona, París Saint-Germain y Milan se produce tras una lesión de rodilla que sufrió el año pasado y que precipitó su salida del Manchester United, club en el que militaba desde 2016.



El último partido del sueco en el United data del 26 de diciembre, cuando entró al descanso en el empate 2-2 ante el Burnley.



Ibrahimovic anotó 28 goles en 46 partidos durante su primera campaña en Inglaterra antes de sufrir una grave lesión en los ligamentos de su rodilla, en un empate ante el Anderlecht en abril, en un encuentro de Europa League.



Ello le sirvió para firmar una extensión en su contrato para la segunda temporada pero el delantero belga Romelu Lukaku, fichado por cerca de 105 millones de dólares, le ha relegado a un segundo plano.



Ibrahimovic ingresó al Manchester United en 2016, tras militar en el París Saint-Germain.