Olimpia presenta importantes bajas previo al duelo con el New York Red Bulls

Tegucigalpa, Honduras

Los merengues del Olimpia preparan sus maletas para emprender su viaje y defender la corona de campeón de la Concacaf League ante el New York Red Bulls de la MLS.



Es así que el timonel colombiano Carlos Restrepo, no podrá tener a disposición todo el plantel y ya se confirmó que dos de los refuerzos del extranjero no serán de la partida para este viaje.



"Si de pronto cualquier jugador no se ha utilizado es porque tiene algún problema. En el Caso de Jaime Córdoba todavía no está cercano y Nicolás que tiene algunas revisiones médicas después del dengue, pero el resto todo el mundo está a disposición", explicó Restrepo.



Jaime Córdoba solamente ha logrado estar presente en tres partidos de Liga Nacional, donde suma 117 minutos, mientras que Nicolás del Grecco solo disputó un duelo los 90 minutos.



Una de las novedades en la convocatoria es la del juvenil José Alexandro Reyes, quien después de una destacada participación en este inicio de torneo ya es tomado en cuenta para este duelo internacional.