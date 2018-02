Presidente de club paraguayo y un jugador envueltos en escándalo sexual

Asunción, Paraguay

Antonio González,presidente del club paraguayo Rubio Ñu, y el jugador Bernardo Gabriel Caballero están envueltos en un escándalo sexual luego de que se divulgara una fotografía íntima en las redes sociales.

En la imagen se ve a González y a Caballero sin sus camisas y acostados en una cama, tras sostener relaciones sexuales, según detallaron los medios paraguayos.

De acuerdo con el jefe del equipo, el jugador- y su representante- habrían divulgado la instantánea tras su salida del club, lo que generó una disputa entre ambos.

Ante los hechos, Antonio González subió un video a Facebook aclarando la situación y aceptó que había mantenido una aventura con Caballero.

"Él se tuvo que ir del club porque lo llevó a Mar del Plata. Tuve que tomar la medida de que no venga más acá y ahí comenzó todo el problema. No estoy contando esto por despecho, no soy dueño de nadie. El problema es que uno tomó cariño y aprecio”.

"Vamos a ser sinceros: esta es una persona que estaba conmigo y era muy especial para mí. Entre paréntesis, era mi pareja personal. Encontró refugio en este p… viejo de m... Y tenía todos los privilegios: vehículos que nunca pensó manejar en su vida. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. Disculpen si esto les molesta a muchos, pero yo soy sincero", detalló.

Por último, amenazó al jugador y le dijo que se fuera olvidando de jugar fútbol.

Lea también: Dos Jugadores colombianos del Boca Juniors son acusados de abuso sexual