Real Sociedad ganó 1-0 ante Marathón en Tocoa, en la jornada 6 del Clausura 2017-18

Tegucigalpa, Honduras

Tuvo que renunciar el técnico Douglas Munguía y el presidente Ricardo Elencoff para que Real Sociedad ganara su primer partido de la temporada. Los aceiteros se impusieron 1-0 ante un deslucido Marathón que mostró pocos argumentos aún para el empate.



La única anotación de la tarde fue obra del delantero trinitense Jerrel Britto a los 4 minutos, tras aprovechar un centro desde la izquierda de Robbie Matute al corazón del área y de espaldas al marco logró hacer un giro ante la floja marcación de leverón para mover los mecates.



El resultado pudo ser amplio a favor de los locales que tuvieron llegadas claras, incluso el brasileño Pinto estrelló el esférico en el travesaño del marco defendido por Bodden.



Los locales bajo el mando de David Fúñez saltaron a la cancha con las variantes de Barralaga, Welcome y Bernárdez como titulares, mientrasque el colombiano Arboleda salió de titular después de su prolongada recuperación de una lesión sin embargo fue bien controlado por Clark y Gutiérrez. lacayo apenas inquietó y se dedicó a reclamar al árbitro.



Entre las llegadas más claras destaca el pase de Suazo para Lacayo que no pudo rematar co claridad, A los 38 Arboleda habilitó a Lacayopero de nuevo disparó cruzado. Antes de esa acció Britto sacó derechacho machucado que llegó a las manos de Bodden.



En la parte de complemento llegaron los cambios de ambos equipos. Los sampedranos mejoraron. Vargas en jugada individual ingresó al área pero Arzú se rifó el físico y se quedó con la redonda.

La jugada más clara para los esmeraldas fue a los 77 minutos, después de un desborde de Davis Argueta que dejó tirado a Clark pero quiso anotar como crakc por entre las piernas de Arzú que se quedó con el balón. Estaba mejor perfilado Lacayo y Arboleda que se quedaron con el impulso y la frustración de mandarla a guardar.



En las postrimerías del cotejo Melgares pudo darle la tranquilidad a su equipo pero remató suave y a las manos de Bodden un servicio de Flores.

Al final el resultado es justo para los de casa porque dominaron gran tramo del partido. Robbie matute se encontró una autopista por la banda izquierda porque Barrios nunca reaccionó, levantó varios centros al érea que no fueron aprovechados por los delanteros que siguen mostrando ineficacia en definición, sin embargo eso queda en la historia porque el presente tiene al "Gigante del Agua" con cuatro puntos en la tabla de clasificación y 26 en la acumulada. Este domingo visitan al Vida a partir de las 3:00 pm en un partido considerado no apto para cardíacos por la necesidad de ambos de sumar para alejarse de la zona conflictiva.

El duelo inició a las 3:00 de la tarde. Tocoeños y verdolagas abrieron la jornada 6 del torneo Clausura 2017-18 de la Liga Nacional.

Alineaciones:

Real Sociedad

27 Yul Arzú

20 Erick Bernárdez

18 Henry Clark

4 Dilmer Gutiérrez

3 Robbie Matute

2 Mateus Pinto

6 Danery Barralaga

13 Sergio Peña

17 Osman Melgares

12 Shannon Welcome

22 Jerrel Britto



Marathón

1 Ashton Bodden

2 Bryan Barrios

23 Jhony Leverón

3 Samuel Córdova

6 Jon Paul Suazo

12 Carlos Perdomo

16 Allan Vargas

15 Kevin Espinoza

47 Roger Izcoa

8 Júnior Lacayo

27 Yustin Arboleda