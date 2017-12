La crítica del colombiano Yustin Arboleda a los árbitros tras la semifinal ante Real España

San Pedro Sula, Honduras

El delantero y figura de Marathón, el colombiano Yustin Arboleda, reconoció su error al dejarse expulsar en el tramo final del Marathón-Real España que los dejó fuera de la gran final del torneo Apertura, aunque le dejó un recado a los árbitros.

"No alcanzó, pero creo que el equipo rival también cuenta, toca recuperarnos, hay que pasar la página, sabemos que el fútbol no termina aquí; siempre hay cosas para aprender, creo que me equivoqué, pero estamos para aprender", comenzó diciendo con mucha autocrítica el "hombre gol" del Monstruo.

Además habló de su expulsión y la posibilidad latente de anotar el 4-1 que los habría colocado en el duelo por el título liguero: "Siento que es falta, pero el árbitro pita fuera de lugar, por las mismas revoluciones del partido le grito, sabemos lo sensibles que son los árbitros acá, que nos se les puede decir nada, me saca amarilla y en definitiva perjudico a mi equipo", valoró con valentía.



