Castigo de Concacaf le cuesta 12 millones al Olimpia

Tgucigalpa, Honduras

La directiva del Olimpia ha salido al paso tras el duro impacto que han tenido sus finanzas y es por eso que no jugaron su compromiso en Estados Unidos como se lo pedía la Concacaf.



"La Concacaf quería que el partido lo jugáramos en New York, pero no nos pusimos de acuerdo, después que lo hiciéramos en otra ciudad, pero eso significaba una gran cantidad de dinero. Solo en renta de estadio, la policía, transporte. Por eso arreglamos con el estadio Nacional de Costa Rica y nos dieron facilidades", explicó Osman Madrid.

► Choco Lozano deja el Barcelona B y va por el Girona



Solo este juego ante Red Bulls a los merengues les costará más de 50 mil dólares. "El costo de este partido en Costa Rica anda alrededor de 55 mil dólares y se tienen que sacar de las arcas del club. Por eso jugar a puerta cerrada y pagar esos costos es un castigo terrible, pero hay que cumplir y hacer buenos partidos".



Pero el impacto general ha sido mucho en todos los juegos de castigo que les impuso las autoridades de la Concacaf. "Imagínese una semifinal, la final que perdimos en esos dos cuatro millones de utilidades, más el juego a puerta cerrada ante Motagua. Eses castigo en general le costó al Olimpia uno 10 a 12 millones de lempiras".

VEA: Chirinos, la gran ausencia en entrenamiento de Olimpia



Y agregó. "Este castigo de jugar a puerta cerrada ha sido terrible para nosotros, ya que hay que hacer costos adicionales por ir a jugar a fuera de nuestro país".