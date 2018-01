Walcott se va de Arsenal y Everton anuncia su fichaje

Walcott anotó 108 goles en 396 partidos con Arsenal, pero no era titular desde hace un año y jugó por última vez con la selección de Inglaterra en noviembre de 2016. Foto: AFP

Liverpool, Inglaterra

En un intento por resucitar su carrera, Theo Walcott fichó con Everton después de jugar durante 12 años con Arsenal.



Everton anunció este miércoles la adquisición del extremo de 28 años. No se dieron detalles financieros, pero el equipo de Liverpool habría pagado unos 20 millones de libras (28 millones de dólares) por su transferencia.



“Me pareció que era el momento de un cambio”, dijo Walcott. “Es triste, pero al mismo tiempo es algo emocionante”.



Walcott anotó 108 goles en 396 partidos con Arsenal, pero no era titular desde hace un año y jugó por última vez con la selección de Inglaterra en noviembre de 2016. No ha sido titular en un solo partido por la liga Premier esta temporada.



Walcott es el segundo refuerzo importante que Everton incorpora en este mercado de invierno, tras fichar al delantero turco Cenk Tosun.





