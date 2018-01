Carlo Costly entrenó con Olimpia pero pensando en la propuesta del fútbol de Chile

Tegucigalpa, Honduras

Olimpia cumplió este día con su tercer día de entrenamientos en el sector de Amarateca.

En los mismos estuvo presente Carlo Costly quien finalizó contrato con los merengues pero ha estado negociando con el Santiago Wanderes de Chile.

"La reunión fue buena, bien en términos generales, van avanzando", dijo la fuente que informó a DIEZ sobre la nota pues ayer hubo una reunión entre el equipo y su representante.

"En el caso de Carlo no sé si tenga un ofrecimiento y tengo entendido que el club le hará un ofrecimiento en la parte hasta donde el club pueda, ya si es una propuesta me imagino que buena para él pues acá los jugadores tienen libertad de tomar la decisión", comentó Carlos Restrepo tras consultarle sobre la posible salida del ariete.

Tema Muma

El entrenador de los albos mencionó que él no ha tocado con la directiva el tema de Víctor Bernárdez.

"Ese tema yo no lo he tocado acá en Olimpia, no sé si a nivel directivo hayan tenido algún acercamiento, nosotros hemos ido caminando sobre algunas peticiones que yo he hecho y la directiva está trabajando en torno a eso pero no se ha tocado ese tema que me preguntas".

En torno a Ever Alvarado, hombre que no ha renovado, Restrepo mencionó: "Sobre Ever el equipo hará un análisis, aquí el equipo tiene un presupuesto y una idea en la parte económica, me imagino que los jugadores entrarán a hacer sus negociaciones normales con su agente o de manera personal y vamos a ver qué me dicen los directivos".

Elmer Güity entrena con Olimpia

Una de las novedades en el entrenamiento fue la presencia de Elmer Güity, el lateral no tiene asegurado su cupo según confirmó Restrepo.

"Olimpia necesita bastante y hemos dado una idea de lo que necesita el equipo, lo de Elmer pues se presentó a los trabajos y quisimos tener una observación de él estos días pero no hemos decidido nada con respecto a eso".

