Kevin Alvarez espera que no lo marginen del Olimpia después de la discución que tuvo con Osman Madrid

Tegucigalpa, Honduras

El defensa Kevin Alvarez espera que este torneo de Clausura no lo marginen en Olimpia, tras un intercambio de palabras con el vicepresidente Osman Madrid en el clásico ante Motagua donde se caldearon los ánimos por la derrota.



"La idea es seguir con Olimpia, hasta el momento no me han avisado nada, vamos a esperar que decide la junta directiva, estamos aquí para cualquier cosa. Me siento bien en Olimpia espero que el inconveniente que tuve el año pasado con Osman Madrid no me pase factura", explicó.



El veloz carrilero reiteró. "El único problema que tuve en el equipo fue con Osman pero eso ya pasó, fue un momenrto de calentura, me disculpé con él, con la directiva y los compañeros, son errores que uno comete en la vida, espero que no tenga consecuencias, Osman tiene jerarquía en el Club, es la mano derecha del presidente , espero que haya aceptado sin remordimiento mis disculpas y no me marginen esta temporada"



Alvarez, quien está de por vida matriculado con la polémica afirma que si no sigue en Olimpia pese a tener contrato firmado está capacitado par jugar en cualquier equipo de Liga Nacional.



"Conozco mi capacidad y si toma alguna decisión puedo brillar en otro equipo como lo he hecho en Olimpia. Espero que no me marginen porque voy a trabajar fuerte para pelear el puesto, al final el que va a tomar la decisión es el entrenador, de lo contrario estoy en condiciones para brillar en otro equipo", advirtió.



Sobre las expectativas en el Viejo León dijo. "Creo que la presión en Olimpia será máxima, tenemos año y medio sin conseguir un título, la presión ya comenzó, esperamos armar un equipo competitivo este año para ganar el título que se nos ha negado. El torneo anterior fue un fracaso porque no ganamos el título, es una obligación levantar la copa, ahora la presión será mayor".



Rony y Diego

Finalmente opinó sobre las contrataciones de los delanteros coloneños Rony Darío Martínez y Diego Josue Reyes. "Son piezas fundamentales, estoy seguro que llegarán a aportarle al Club porque ya los he enfrentado, tienen buena movilidad y sobre todo goles que es lo que necesitamos para ganar partidos. Seremos compañeros por primera vez, creo que se adaptarán rápido al grupo", cerró.

