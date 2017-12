Carlos Restrepo sobre su continuidad: "Nosotros venimos por un año de trabajo"

Tegucigalpa, Honduras

Luego de quedar eliminados de las semifinales de la Liga Nacional, el técnico del Olimpia, Carlos Restrepo no pudo ocultar el dolor que le causa este resultado y brinda su punto de vista que fue lo que considera que le pasó a sus dirigidos.

"Olimpia hizo un muy buen primer tiempo, producto de eso el manejo, la tranquilidad la puso el equipo, pero el segundo tiempo se quedó uno bastante impactado con la caído del equipo en la parte futbolística del primer gol y ese golpe anímico prácticamente el equipo no despierta, no asumimos el control nuevamente del juego. Nuestro rival en cambio tomó fuerza, empujan y producto de ello marcan la diferencia", indicó.

Restrepo no cree que sus jugadores se hayan relajado. "Yo no lo veo desde ese punto de vista, yo creo mucho en los futbolistas que son muchos años al frente de los muchachos. Qué haya un bajón anímico de pronto sí y se puede interpretar de la manera que lo estás haciendo, pero es que el equipo siente el gol y no tuvo reacción".

Sin duda alguna la tristeza no la pudo ocultar el colombiano. "Yo creo que estamos tristes y golpeados, no le puede gustar a nadie y más lo que vivimos de esto, que se de un resultado de estos tan apuestas con un primer tiempo de Olimpia y un segundo prácticamente ve cómo reacciona y no es capaz de reaccionar, ni apareció el concepto como para entrar a dominar de nuevo el juego".

Uno de los puntos claves era la continuidad de timonel al frente del equipo. "Pregúntale a los directivos, nosotros tenemos una idea que hemos trabajado con ellos y vamos a conversar con ellos que están pensando. Siempre en estas cosas es importante la idea y la intensión que tenga el dirigentes, ya que ellos son los que mandan".

Pero aclaró qué: "Nosotros venimos por un año de trabajo y la idea es básicamente intentar mejorar para el próximo campeonato, de lo que ya hemos visto sobre la experiencia y hay que buscar eso torneo a torneo".

El timonel colombiano no quiso culpar a los jugadores. "Cuando perdemos todos nos equivocamos, porque yo no puedo venir a una rueda de prensa a decir que los jugadores se equivocaron y yo no. Cuando se gana somos todos y cuando se pierde todos tenemos un grado de culpabilidad. Me parece que ahí me comprometo con el grupo igual", finalizó.

