¡Todo listo! Costa Rica pisa el Olímpico rumbo al duelo contra Honduras

La Selección de Costa Rica ya llegó al estadio Morazán, donde enfrentará a la H en un esperado encuentro de eliminatorias.

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:10
El Heraldo Videos