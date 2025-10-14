  1. Inicio
Jairo García, el niño que murió atropellado en SPS mientras regresaba junto a su padre

Su madre permanecía en el hospital cuidando a su otro hijo, quien se accidentó hace apenas 12 días.

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:16
