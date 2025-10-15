  1. Inicio
Dos sospechosos bajo arresto por la colisión que costó la vida a dos pequeños en Omoa

La Policía capturó a un joven de 23 años y a un hombre de 57, presuntamente involucrados en la trágica colisión en Omoa, Cortés.

  • 15 de octubre de 2025 a las 10:05
El Heraldo Videos