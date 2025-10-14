  1. Inicio
Accidente en Omoa deja un niño muerto y su gemelo gravemente herido

Consternación en Omoa por la muerte del pequeño Jefferson Serrano, de apenas 8 años, quien perdió la vida tras ser impactado por una camioneta cuando regresaba de la escuela junto a sus compañeros a bordo de una mototaxi.

  • 14 de octubre de 2025 a las 11:05
