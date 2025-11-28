  1. Inicio
Rixi Moncada afirma que al mediodía del 30 de noviembre logrará la victoria.

La candidata presidencial de Libre afirma que su victoria será contundente en las elecciones generales 2025, al punto que a la mitad de la jornada ella será la más votada

  • 28 de noviembre de 2025 a las 11:11
