Indulto de JOH
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Chatbot inteligente
Inicia un chat
Avatar interactivo
Conversa sin límites
Chatbot inteligente
Explora propuestas de campaña
Avatar interactivo
Resuelve tus dudas del proceso
◀
Perfiles
Candidatos
Cómo
Votar
Dónde
Votar
Chekeabot
Noticias
▶
¡HOY SON LAS ELECCIONES!
SEGUIR COBERTURA
¡HOY SON LAS ELECCIONES!
SEGUIR COBERTURA
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Torocagua: adultos mayores listos para ejercer su voto
Marbin López
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 07:49
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Torocagua: adultos mayores listos para ejercer su voto
Marbin López
Videos Honduras
Así luce la jornada electoral en Torocagua
Marbin López
Videos Honduras
Cúpula militar llega al Instituto Central Vicente Cáceres para el inicio electoral
Yony Bustillo
Videos Honduras
Vibrante ambiente electoral en la Escuela Soledad Fernández de San Pedro Sula
Lisseth García
Videos Honduras
Honduras elige su futuro este domingo 30 de noviembre
Estalin Irías
Videos Honduras
Instituto Central Vicente Cáceres recibe a los observadores electorales
Yony Bustillo
Videos Honduras
Diálogo entre el general Hernández y la OEA en el Instituto Central
Alex Pérez
Videos Honduras
Vicente Ayala, primer progreseño en votar en el Instituto Perla del Ulúa
Jacqueline Molina
Videos Honduras
Ambiente en el Instituto Héctor Pineda Ugarte en la colonia Hato de Enmedio
David Zapata
Videos Honduras
Las autoridades del CNE llegan al Instituto Central Vicente Cáceres
Yony Bustillo
Videos Honduras
Con acto en el Central Vicente Cáceres iniciará la fiesta cívica electoral
Alex Pérez
Videos Honduras
Roosevelt Hernández llega al Central Vicente Cáceres para el banderillazo inicial
Alex Pérez